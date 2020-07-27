Ermenistan: Azerbaycan sınırında bir askerimiz öldürüldü

Ermenistan ordusu, askerlerinden birisinin, sınırın Azerbaycan tarafından açılan keskin nişancı ateşi ile öldürüldüğünü açıkladı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilileri, askerlerinden birisinin ‘düşman tarafından gelen keskin nişancı ateşi ile öldürüldüğü’ açıklamasını yaptı.

Azerbaycan ise Ermenistan’ı son 24 saat içinde ‘yüksek kalibreli makineli tüfekler ile dürbünlü silahlar kullanmakla’ suçluyor.

Tarafların karşılıklı suçlamaları, sınırlarında son bir haftadır çatışmasızlığın gözlendiği bir dönemi izledi.

İki eski Sovyet cumhuriyetlerinin sınırındaki çatışmalar temmuz ortasında başlamıştı.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde. Ancak yeni çatışmalar, Karabağ’ın yüzlerce kilometre uzağındaki bir sınır bölgesinde yaşandı.

Söz konusu çatışmalarda şimdiye dek her iki taraftan 19 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor.