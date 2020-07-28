DSÖ uyardı: Salgın mevsimsel değil, büyük bir dalga yaşıyoruz

Özellikle kuzey yarımkürede yazın iyice kendini hissettirmesiyle birlikte salgın konusunda yaşanan rehavete karşı uyaran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün grip gibi olmadığını, salgında ‘tek ve büyük bir dalga’ yaşandığını vurguladı.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, yaz aylarının gelmesiyle salgın etkisinin azalacağını düşünenleri uyararak, koronavirüsün mevsimsel eğilimleri takip eden grip gibi olmadığını vurguladı.

Video konferans aracılığıyla açıklama yapan Harris, “İnsanlar hâlâ mevsimleri düşünüyor. Hepimizin anlaması gereken şu ki; bu, yeni bir virüs ve bu, farklı davranıyor” dedi. Harris, bu nedenle geniş çaplı toplanmalara karşı uyardı.

Salgının olası ikinci ya da üçüncü dalgaları hakkında düşüncelere de değinen Harris, “Bu büyük bir dalga olacak. Yükselecek ve biraz alçalacak, en iyi şey onu yatay hale getirmek ve ayağımıza hafif hafif çarpan bir şey haline dönüştürmek" diye konuştu.