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    Yair Netanyahu'nun 10 Aralık 2018'de Tel Aviv'de mahkemede verdiği poz

    Oğul Netanyahu, bu kez de bir tweetle Hindistan'ı karıştırdı

    © Fotoğraf : @Hispantv
    Dünya
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    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, Hindu tanrısı Durga’yı hareket çekerken gösteren bir görsel paylaşınca Hindistanlıların tepkisini çekti. Gelen tepkiler üzerine özür dileyen Yair Netanyahu, skandal tweetini sildi.

    Daha önce de pek çok kez sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları nedeniyle başı derde giren Yair Netanyahu bu kez de Hindistan ile kriz yarattı.

    29 yaşındaki Yair, pazar günü Twitter hesabında Hindu tanrısı Durga’yı temsil eden bir internet meme’i paylaştı. Ancak tanrının yüzü yerine Photoshop'la, babası Benyamin Netanyahu’ya yönelik yolsuzluk soruşturmasını yürüten Liat Ben Ari’nin yüzü yerleştirilmişti ve çok kollu olmasıyla bilinen Durga’nın her bir eli orta parmağıyla hareket çekiyordu.

    Tanrının ayakları altındaki kaplanın yüzüne ise Başsavcı Avichai Mandelbit’inki konulmuştu ve resimde “Yerinizi bilin siz aşağılık insanlar” yazıyordu.

    Tweet, özellikle Hindistan’daki kullanıcılar arasında büyük öfke yarattı. Paylaşımı, ‘son derece nahoş’ bulan kullanıcılar, Yair Netanyahu’nun kutsal değerlere hakaret ettiğini ve inançlarına saygı göstermediğini savundu.

    Tweeti silmekle kalmadı, 'Jai Hind' diye seslendi

    Bunun üzerine bir oğul Netanyahu, özür dileyerek paylaşımını kaldırdı. Netanyahu, “Bir hiciv sayfasında yer alan, İsrail’in siyasi figürlerini eleştiren bir meme tweetledim. Bu meme’in aynı zamanda muhteşem Hindu inancıyla bağlantılı bir imajı tasvir ettiğini fark etmedim. Hint arkadaşlarımızdan gelen yorumlar sonucu bunu anlar anlamaz tweetimi sildim. Özür dilerim” dedi.

    Hinduların gönlünü çalmak isteyen Netanyahu, daha sonra ülkede yurtsever bir deyiş olan 'Jai Hind' (ana vatana selam) ifadesini kullanarak, “Hindistan’ı seviyorum! Jai Hind!” diye bir tweet attı.

    Yair Netanyahu, en son koronavirüs salgını sırasında Meretz Partisi'nin babasına karşı düzenlediği gösteriye verdiği tepkiyle gündeme gelmişti.

    Twitter’da, "Umarım bu protesto nedeniyle ölecek yaşlı insanlar sadece sizin taraftan olur” diye bir paylaşım yapan oğul Netanyahu, gelen tepkiler üzerine skandal tweetini silmişti.

    Etiketler:
    orta parmak işareti, Orta parmak, Hindu tanrısı Durga, Hindu, Twitter, Tweet, Hindistan, İsrail, Benyamin Netanyahu, Yair Netanyahu
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