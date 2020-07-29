THY'nin St. Petersburg'dan İstanbul ve Antalya'ya ne zaman uçmaya başlayacağı açıklandı

Hava meydanları yönetimi alanında faaliyet yürüten 'Vozduşnıye Vorota Severnoy Stolitsı Ltd.' şirketinden yapılan açıklamaya göre THY, St. Peterburg'dan Türk kentlerine seferlere başlayacak ilk yabancı firma olacak.

St. Petersburg'dan İstanbul'a 2 Ağustos'ta uçmaya başlayacak olan THY, Antalya'ya düzenlenecek seferlerin başlangıç tarihini ise 10 Ağustos olarak belirledi.

THY’nin St. Petersburg’dan hem İstanbul hem de Antalya’ya haftanın beş günü uçması bekleniyor. St. Petersburg’dan İstanbul'a uçuşlar pazartesi, çarşamba, perşembe, cuma ve pazar günleri gerçekleşecek. St. Petersburg-Antalya uçuşlarının ise pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri gerçekleşmesi planlanmış durumda.

Rusya, 27 Mart’ta koronavirüs salgını nedeniyle uluslararası uçuşları durmuştu.

Moskova, 1 Ağustos’ta Ankara ve İstanbul’a, 10 Ağustos’ta Antalya, Bodrum ve Dalaman’a uçuşların yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Uluslararası uçuşlar başkent Moskova, Moskova bölgesi, St. Petersburg ve Rostov-na-Donu üzerinden yapılacak.