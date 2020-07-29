Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait bir İHA daha düşürdü

Azerbaycan hava savunma kuvvetlerinin keşif faaliyetlerinde bulunan Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) daha düşürdüğü, aracın sınırdaki gerginliğin başlamasından bu yana düşürülen altıncı İHA olduğu bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hava savunma kuvvetlerinin keşif faaliyetlerinde bulunan Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) daha düşürdüğü, aracın Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginliğin meydana geldiği 12 Temmuz’dan bu yana düşürülen altıncı İHA olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, Azerbaycan-Ermenistan sınırında Tovuz bölgesi yönünde Azerbaycan ordu birliklerinin mevzilendiği bölgede keşif uçuşu yapan Ermenistan ordusuna ait taktik İHA, fark edilir edilmez hava savunma kuvvetleri tarafından düşürüldü.

Aracın, sınırdaki gerginliğin başladığından beri geçen 2.5 hafta boyunca düşürülen altıncı İHA olduğu ifade edildi.