Trump: Almanya, Rusya'ya enerji için milyarlarca dolar ödüyor ve bizim onları Rusya'dan korumamız gerekiyor, bu da ne?

Pentagon’un, dün, Almanya’da konuşlu bulunan yaklaşık 12 bin ABD askerinin geri çekileceğini duyurmasının ardından Donald Trump’tan açıklama, beklendiği gibi Twitter üzerinden geldi.

Trump, “Almanya, Rusya'ya enerji için her yıl milyarlarca dolar ödüyor ve bizim onları Rusya'dan korumamız gerekiyor. Bu da ne demek oluyor? Ayrıca Almanya NATO’ya ödemesi gereken yüzde 2’lik harcamayı yapmakta çok ihmalkar. Bu nedenle bazı askerlerimizi Almanya dışına taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Germany pays Russia billions of dollars a year for Energy, and we are supposed to protect Germany from Russia. What’s that all about? Also, Germany is very delinquent in their 2% fee to NATO. We are therefore moving some troops out of Germany! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2020

Uzun süredir Almanya’daki askerlerinin sayısını azaltmayı planlayan ABD, dün planlarını nihayete erdirdi ve yaklaşık 12 bin askerin ülkeden ayrılmasına karar verildiğini duyurdu.

Ancak ilk aşamada askerlerden sadece 6 bin 400'ü ABD'ye geri dönecek, 5 bin 600'ü Rusya'ya karşı Avrupa içindeki farklı üslerde konuşlandırılacak.

Donald Trump daha önce Almanya'da bulunan askerlerin sayısını 35'den 25 bine düşürme talimatı vermişti. Trump, Almanya'yı NATO savunma bütçesine hedeflenen katkıyı yapmamakla ve hem askeri hem ticari alanda ABD'yi suistimal etmekle suçluyor.