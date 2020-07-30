Rusya'nın Mısır Büyükelçisi: Moskova'nın Libya’da üs kurma gibi bir planı yok

Rusya’nın Mısır Büyükelçisi Georgiy Borisenko, Moskova’nın Libya’da askeri üs kurmayı planlamadığını, Libya makamlarına bu yönde bir talep iletilmediğini söyledi.

Mısırlı TEN televizyonunda konuşan Georgiy Borisenko, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa’nın Rusya’nın Sirte ve Cufra’da üs kurma planlarına engel olunması gerektiği açıklamalarıyla ilgili soruyu yanıtladı.

Borisenko, “Rusya’nın böyle bir planı yok. Rusya tarafından Libyalı makamlara askeri üs ya da deniz üssü kurmaya yönelik hiçbir talepte bulunulmadı” dedi.

Başağa, Bloomberg ajansına verdiği röportajda Rusya’nın Sirte ve Cufra’da üs kurma planlarına mutlaka engel olunması gerektiğini söylemişti.