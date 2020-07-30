Ermenistan, İsrail'i Azerbaycan'a silah satışını durdurmaya çağırdı

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalar 12 Temmuz'dan bu yana devam ederken Erivan'dan İsrail'e, Azerbaycan'a yönelik silah satışını durdurma çağrısı geldi.

İsrail'de yayınlanan Jerusalem Post gazetesine demeç veren Zograb Mnatsakanyan, Bakü'ye satılan silahların altyapı tesislerine ve sivil halka karşı kullanıldığı dikkate alındığında Azerbaycan'a silah satışının 'ölümcül tehlike' taşıdığını öne sürdü.

Mnatsakanyan, "Bu konuyu tutarlı bir şekilde gündeme getireceğiz, bu her zaman iki ülke arasında hem de çok uluslu platformlarda gündemin ayrılmaz parçası olacak. İsrail, Azerbaycan'la yaptığı bu ölümcül ticareti durdurmalı" dedi.

İki eski Sovyet cumhuriyetlerinin sınırındaki çatışmalar temmuz ortasında başlamıştı.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde. Ancak yeni çatışmalar, Karabağ’ın yüzlerce kilometre uzağındaki bir sınır bölgesinde yaşandı.