Kırgızistan Rusya, Türkiye ve BAE’ye uçuşları yeniden başlatmaya hazır

Kırgızistan’ın Rusya, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) uçuşları yeniden başlatmaya hazır olduğu belirtildi.

Kırgızistan Başbakanı Kubatbeg Boronov, ülkesinin Rusya, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) uçuşları yeniden başlatmaya hazır olduğu söyledi.

Boronov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin uluslararası uçuşları başlatma kararı aldığını belirterek “Durumun normalleşmesi halinde uluslararası uçuşları yeniden başlatabiliriz. Özellikle de Rusya, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne olan uçuşları” dedi.

Boronov, Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere ilgili makamların şu anda hangi uçuşların önce başlayacağını belirlemek için diğer devletlerle birlikte çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Kırgızistan'da toplam Kovid-19 vaka sayısı 34 bin 512’ye ulaştı, şu ana kadar 1347 kişi hayatını kaybetti.