Avusturyalı OMV şirketi, Kuzey Akım 2 nedeniyle yaptırım tehditleri savuran ABD'ye siyasi yanıt verilmesini istedi

Frankfurter Allgemeine Zeitung'a demeç veren Seele, Avrupa ülkelerini Kuzey Akım 2 nedeniyle yaptırım tehditleri yönelten ABD'ye karşılık verme çağrısı yaptı.

ABD'nin oluşturuduğu baskıya verilecek yanıtın Avrupa'nın özellikle enerji alanındaki çıkarlarını ne ölçüde gözetebileceğine bağlı olduğunu kaydeden Seele, "Avrupalı bir şirket olarak, Avrupa'nın yatırım cazibesini kaybetmemesini sağlayacak önlemler alınmasını bekliyoruz" dedi.

Rusya'dan gelen doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyan TürkAkım ile Kuzey Avrupa ülkelerine taşıyan Kuzey Akım 2 projesine müdahil ülkelere sert tehditlerde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu projelerde yer alan ülkelere “Projeden hemen çıkın ya da ortaya çıkacak riski göze alın. Çekilmemenin sonuçları olur” diye seslenmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da, Kuzey Akım 2 projesinin katılımcılarını yaptırım uygulamakla tehdit etmiş ve söz konusu projenin Almanya’yı Rusya’ya esir edeceğini öne sürmüştü.

Rus doğalgazını doğrudan Almanya'ya taşıması öngörülen Kuzey Akım 2 Danimarka, Finlandiya, Almanya, Rusya ve İsveç kıta sahanlıklarından geçecek.

9.5 milyar Euro (yaklaşık 60 milyar Türk lirası) maliyetindeki projenin finansmanının yarısı Gazprom tarafından, kalanı ise Avrupalı ortakları olan Alman Wintershall and Uniper şirketi, Hollandalı-İngiliz Shell şirketi, Fransız Engine şirketi ve Avusturya’nın OMV şirketi tarafından karşılanıyor.