Rusya ve İsviçre arasındaki uçuşlar 15 Ağustos'ta başlıyor

Rusya ve İsviçre arasındaki uçuşların 15 Ağustos'ta yeniden başlayacağı, seferlerin haftada bir kez yapılacağı belirtildi.

Rusya Koronavirüs Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova başkanlığındaki koronavirüsle mücadelede acil müdahale merkezi, İsviçre ile varılan karşılıklı anlaşma esasında, 15 Ağustos’tan itibaren Moskova-Cenevre-Moskova seferini yeniden başlatma kararı aldı.

Seferlerin haftada bir kez yapılacağı kaydedildi.