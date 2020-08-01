Çin'den Japonya ve ABD'ye 'gizemli paketler' gidiyor

Japonya ve ABD vatandaşlarının, Çin'den içinde tohumların olduğu ve kimden geldiği belli olmayan paketler aldığı bildirildi.

Japon NHK televizyonunun haberine göre, Japonya'nın Kanagawa eyaletinde yaşayan bir kişi, hiçbir ilgisi olmadığı halde Çin'den bir paket aldığını söyledi.

Japonya'nın diğer bölgelerinden de benzer şikayetlerin gelmeye başladığı ifade edildi. Tüm paketleri birleştiren özellik, yurt dışından gelmesi, üzerinde karantina servisinin damgasının olmaması ve içinde bazı bitkilere ait tohumların bulunması.

Benzer paketlerin ABD ve Avustralya'da da alındığı bildirildi.

Japonya Karantina Servisi, anonim paketler içinde gelen tohumların, doğal dengeyi bozabileceği ve dışarıdan gelen virüs veya böceklerin Japonya'da yetişen bitkilere bulaşma riski olduğu için ekilmemesini ısrarla talep etti.

ABD'nin 20 eyaletinde alınan yüzlerce paketlerin içinden çit sarmaşığı ve lahana tohumları çıktı.

Paketler üzerinde Çin Posta Servisi'nin simgeleri ve Çin adresleri yer alsalar da Çin Dışişleri Bakanlığı, paketler üzerindeki posta damgalarının sahte olduğu konusunda ısrarcı ve ülkesinin bu gizemli paketlerle bağlantısını reddediyor.