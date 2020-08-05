İran, Lübnan'a yaklaşık 9 ton gıda malzemesi ve tıbbi yardım gönderirken, sahra hastanesi de kuracaklarını açıkladı. Avustralya da yaklaşık 1.4 milyon dolar insani yardımda bulunacaklarını duyurdu.

Avustralya ve İran, patlamayla sarsılan Lübnan’a destek için kolları sıvadı.

İran Kızılay’ı tarafından yapılan açıklamada, ilk etapta 9 ton gıda, tıbbi malzeme ve ilaç taşıyan uçakların 72 saat içinde Lübnan’a gönderileceği belirtildi.

Kızılay yöneticisi Karim Hemmati, Beyrut’ta bir sahra hastanesi kuracaklarını ve bölgeye sağlık personeli göndereceklerini de söyledi.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Lübnanlı mevkidaşı Şerbel Vehbe ile telefonda görüştüğü. Zarif, patlamanın yaralarını sarmak için her türlü acil yardım için hazır olduklarını belirtti.

WATCH: Video captures smoke billowing, rubble and debris after the massive explosions at the port of Lebanon's capital Beirut. At least 100 people were killed and over 4,000 were injured in the blasts https://t.co/raTjWfPbEK pic.twitter.com/W8icmJhcG7 — CBS News (@CBSNews) August 5, 2020

Avustralya ise Lübnan’a 1.4 milyon dolar dolar insani yardımda bulunacaklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Marise Payne, söz konusu miktarın, patlamadan etkilenen kişilere gıda, tıbbi bakım ve gerekli malzemelerin sağlanmasına yardımcı olmak için Dünya Gıda Programına ve Kızıl Haç'a gideceğini belirtti.

Patlamada Avustralya uyruklu bir kişi de yaşamını yitirdi ve Avustralya Başkonsolosluğu binası büyük zarar gördü.

‘Lübnan’ın Hiroşiması’ olarak adlandırılan olayda, dün Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı, ardında çok şiddetli bir patlama meydana geldi. Altı yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesi sonucu kent adeta savaş alanına döndü.

Patlama sonucu en az 100 kişi yaşamını yitirdi, 4 binden fazla da yaralı olduğu belirtiliyor. Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları da sürüyor.