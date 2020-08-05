Futbol sahası büyüklüğündeki asteroit, Dünya’yı teğet geçti

Astronomlarca 2009 PQ1 olarak adlandırılan, futbol sahası büyüklüğünde olan dev asteroidin bu akşam saat 19.35’te Dünya’yı güvenli mesafeden teğet geçtiği belirtildi.

Moskova Planetaryumu Direktörü Faina Rublyova, Sputnik’e açıklamasında, “Saat 19.35’te Dünya’ya en kısa mesafeden geçti. Hiçbir şey olmadı. Büyüklüğü yaklaşık 200 metreyi buluyor, bu bir futbol sahası kadar. Bu tür asteroitler her iki haftada bir, en az bir ayda bir geçiyor ve hiçbir şey olmuyor. Bu göktaşı da geçti ve yörüngesinde uçmaya devam etti” ifadesini kullandı.

Daha önce Rusya Bilimler Akademisi Astronomi Enstitüsü Güneş Sistemi Bölümü’nden Yekaterina Yefremova, Sputnik’e açıklamasında, 2009 PQ1 asteroidin insanlar için hiçbir tehlike arz etmediğini, yörüngesinin Dünya’ya 4 milyon kilometre, yani Ay’dan 7 kat uzak bir mesafeden geçtiğini söylemişti.

2009 PQ1’in bir dahaki sefere 2137’de Dünya’ya yaklaşması bekleniyor.

Bilim insanları tarafından 14 Ağustos 2009’den bu yana takip edilen 2009 PQ1 adlı göktaşı Apollo listesinde yer alıyor, yani yörüngesi Dünya yörüngesiyle kesişen asteroit grubuna ait.

Ural Federal Üniversitesi Fizik ve Teknoloji Enstitüsü’nden Prof. Viktor Grohovskiy, Sputnik’e açıklamasında, bu tür asteroitlerin Dünya’nın yörüngesini geçtiği için tehlikeli olarak gösterildiğini söyledi. Bu türden 15 bin asteroidin keşfedildiğini belirten Grohovskiy, hepsinin takip altında olduğunu kaydetti.