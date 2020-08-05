Ermenistan aralarında Rus kanalların da bulunduğu yabancı televizyon kanallarının yayınını kısıtlıyor

Ermenistan Devlet Başkanlığı basın dairesinden yapılan açıklamada, Sarkisyan’ın aralarında Rus kanalların da bulunduğu yabancı televizyon kanallarının kamuya yönelik çoklu yayın platformundan yayınlarını kısıtlayan yasayı imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, "Ermenistan Devlet Başkanı ‘İşitsel ve Görsel Medya’ hakkındaki yasayı imzaladı" denildi.

Ermenistan parlamentosunda 16 Temmuz’da kabul edilen, yabancı programların kamuya yönelik çoklu yayın platformundan sadece devletlerarası anlaşmaya istinaden yayınlanabileceğini öngören ‘İşitsel ve Görsel Medya’ yasasına ilişkin Devlet Başkanı kararı, resmen yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yürürlüğe girecek.

Lisans Departmanı Başkanı Lianna Dohikyan, Sputnik’e demecinde yabancı kanalların şu an lisans ile çalıştıklarını, belgelerin en erken 20 Ocak 2021’ye kadar yürürlükte kalacaklarını söyleyerek, "Bu süre içinde devletlerarası anlaşmalar imzalanırsa, kanallar faaliyetlerini o anlaşmalara istinaden devam ettirebilecek" ifadelerini kullandı.

Rusya Gazeteciler Birliği: Endişeliyiz

Rusya Gazeteciler Birliği Sekreteri Timur Şarif, Ermenistan’da Rus televizyon kanallarının yayınlarına uygulanacak olan kısıtlamanın endişelere yol açtığını, Rusya Gazeteciler Birliği’nin durumu dikkatle izliyor olacağını belirtti.

Şarif, "Meslektaşımız olan gazetecilerin çalışmalarına ve haklarına ilişkin her türlü kısıtlamaya yönelik herhangi bir eylemin endişeye yol açmaması mümkün değil. Sonuçta Ermenistan Devlet Başkanı tarafından imzalanan yasa da bu olaylardan biri" diye konuştu.

Yabancı televizyon kanallarının yayınlarını önümüzdeki ocaktan itibaren sadece devletlerarası anlaşmaya istinaden yapabileceği şeklindeki açıklamaları yorumlayan Şarif, devletlerarası anlaşmaların Ocak 2021’e kadar hızlı bir şekilde imzalanmasının sorun yaratacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Aynı zamanda uygulamada medyanın lisansa istinaden çalışması ile ilgili düzenlemenin neden sürdürülemeyeceği de pek anlaşılır bir şey değil. Durumu dikkatle takip ediyor olacağız."

Ermenistan’da şu anda Rusya’dan ‘Pervıy Kanal’, ‘RTR Planeta’, ‘Rossiya.Kultura’ ve ‘Mir’ kanalları yayın yapıyor.

Kanalların yayınlarının bu şekilde kısıtlanmasına, IT güvenliği gerekçesiyle karar verildi. Yetkililer, şu anki haliyle ihlallerin olması durumunda yabancı televizyon kanallarına herhangi bir yaptırım mekanizmasının bulunmadığını ifade etti.

Rusya’nın Ermenistan Büyükelçiliği ise ‘İşitsel ve Görsel Medya’ hakkındaki yeni yasa tasarısının Rus televizyon kanallarının akıbetini etkileyeceğini, yeni uygulamaların yürürlüğe girmesiyle Erivan’ın önereceği yeni ‘oyun kuralları’ konusunda yeniden anlaşmaya varılması gerekeceğini, Rusya’nın bu konuda diyaloğa açık olduğunu birçok kez ifade ettiğini açıklamıştı.