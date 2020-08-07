Eski istihbaratçının iddiası: Prens Selman beni öldürmek için Kanada'ya suikast timi gönderdi

Kanada’da yaşayan Suudi Arabistanlı eski bir üst düzey istihbarat görevlisi, 2018’de, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’da öldürülmesinden sadece birkaç hafta sonra Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın kendisine de bir suikast düzenlemeye çalıştığını iddia etti.

Kanada’da sürgünde yaşayan eski üst düzey istihbarat yetkilisi Saad Cebri, Muhammed bin Selman’ın kendisini öldürmek amacıyla ülkeye bir suikast timi gönderdiğini öne sürdü.

Cebri’nin iddiasına göre başarısız suikast planı, Cemal Kaşıkçı'nın 2018’de İstanbul'da öldürülmesinin hemen 13 gün sonrasına denk geliyor.

ABD’nin başkenti Washington’da açılan dava dosyasında yer alan ifadeye göre, Prens Selman, rakibi ve eski istihbarat şefi Muhammed bin Nayif’e olan yakınlığı nedeniyle Cebri’nin öldürülmesini istedi. Ayrıca Selman’ın ABD ile Suudi Arabistan’ın arasını açabilecek eylemlerine dair ayrıntılı bilgi sahibi olması da Cebri’yi hedef tahtasına koydu.

Saudi hit squad was sent to Toronto to try to kill former intel official, lawsuit alleges https://t.co/uxEQf5dkXD — Toronto Star (@TorontoStar) August 6, 2020

'İzleri ortadan kaldırma konusunda usta ekip'

Davayla ilgili hazırlanan 107 sayfalık iddianameye göre, Ekim 2018’de Toronto’ya gönderilen suikast timi Kanada gümrük birimlerinin, ekipten şüphelenmesi sonucu açığa çıktı. ‘Kaplan mangası’ adı verilen ekibin yanlarında iki çanta dolusu kimyasal malzeme getirdiği ve suç mahallerindeki izleri ortadan kaldırma konusunda uzman oldukları öne sürüldü.

61 yaşındaki Cebri, yabancı istihbarat birimleri ile Suudi Arabistan kurumları arasındaki iletişimi yürüten kilit bir isimdi. Cebri’nin pek çok gizli bilgiye sahip olduğu düşünülüyor.

Prens Selman’ın 2017 yılında sarayda kontrolü ele geçirip, veliaht Prens Muhammed bin Nayif’i görevden almasının ve ev hapsine mahkûm etmesinin ardından Saad Cebri de Suudi Arabistan’dan kaçarak Kanada’ya yerleşti. Riyad’ın Cebri’yi bulmak için Interpol’e yaptığı talepler de başarısızlıkla sonuçlandı.