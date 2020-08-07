Çin, ABD'nin TikTok ve WeChat yasağına tepki gösterdi: Keyfi siyasi manipülasyon

ABD’nin Tiktok ve WeChat’e yönelik yasak kararına kesinlikle karşı olduğunu açıklayan Çin, ABD’yi ‘keyfi siyasi manipülasyonla ve baskı yapmakla’ suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat’e yasak getirmesi, Pekin’in tepkisini çekti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, karara kesinlikle karşı olduklarını belirtti, Çinli işletmelerin meşru haklarını ve çıkarlarını savunacaklarını vurguladı.

Wenbin, ABD’yi ‘keyfi siyasi manipülasyonla ve baskı yapmakla’ suçladı.

TikTok ve WeChat için iki ayrı kararname imzalayan Donald Trump, kişi veya kuruluşların bu uygulamalarla herhangi bir işlem yapmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Çinli şirketler tarafından geliştirilen mobil uygulamaların ABD'de yayılmasının ülkenin ulusal güvenliğini, dış politikasını ve ekonomisini tehdit ettiği savunuluyor.

Kararname 45 gün sonra yürürlüğe girecek.

Güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'un Çin'in kontrolünde olmasını istemediklerini sık sık vurgulayan Donald Trump, Microsoft ya da bunun gibi büyük bir ABD merkezli firmanın TikTok'un ABD kolunu alması gerektiğini de belirtmişti.