Zaharova: Belarus güvenlik güçlerinin Rus gazetecilere yönelik eylemleri orantısız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Belarus güvenlik güçlerinin Rus gazetecilere yönelik eylemlerinin orantısız olduğunu ifade etti.

Facebook hesabından Belarus güvenlik güçlerinin Rus gazetecilere yönelik tavrıyla ilgili açıklamada bulunan Mariya Zaharova, beş yıldır bu görevde olduğunu hatırlatarak, “Gün gelecek de Rus gazetecileri kardeş Belarus’un güvenlik güçlerinin orantısız eylemlerinden korumam gerekeceğini düşünmemiştim” ifadelerini kullandı.

Zaharova ayrıca, "Evet, gazeteciler bulundukları ülkelerin yasalarına saygı duyarak çalışmalı ve yasal görev sırasında izin belgelerinin olması bir önkoşul. Fakat gazetecilerin birçoğu önceden tüm kurallara uygun olarak akreditasyonlarını iyi niyetle talep etti. Onlarsa akreditasyon değil, gazetecilerin kafasına odun verdiler. Bu kesinlikle kardeşçe değil. Böyle olmamalı” ifadelerini kullandı.

Sputnik Belarus muhabiri Yevgeniy Oleynik, Minsk’te akşam saatlerindeki protestoların ardından gözaltına alınıp darp edilmişti. Gazetecinin akreditasyonunu göstermesine rağmen polis tarafından dövüldüğü ve daha sonra serbest bırakıldığı bildirilmişti.

Russia Today (RT) de video ajansı Ruptly için çalışan bir gazetecinin gözaltına alındığı bilgisini vermişti. Sputnik ve RT’nin Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Belaruslu yetkililere gözaltına alınan gazetecilerin serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.

Son olarak Rusya’nın Minsk Büyükelçiliği Sözcüsü Aleksey Maskalev de bir diğer Rus gazeteci olan Semyon Pegov’un Minsk’te nezarethanede olduğunu ifade etti.