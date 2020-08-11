Ukrayna Savunma Bakanlığı heyeti, Türkiye ile İHA alanındaki işbirliğini görüşecek

Ukrayna Savunma Bakanlığı basın dairesi, bakanlıktan bir heyetin Türkiye’ye çalışma ziyareti düzenlediğini, Ukraynalı yetkililerin Bayraktar taarruzi insansız hava araçları (TİHA) alanında işbirliğini geliştirme ve telsiz iletişim cihazlarının tedariki konularını ele almayı planladıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye’ye çalışma ziyareti düzenleyen Ukraynalı heyetinin Türk yetkililere Bayraktar TİHA’ları alanında işbirliğini geliştirme ve telsiz iletişim cihazlarının tedariki konularını ele almayı planladığı belirtildi.

Açıklamada, “10 Ağustos’ta Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Mironyuk başkanlığındaki bakanlık heyetinin Türkiye Cumhuriyeti’ne çalışma ziyareti başladı. Ziyaret programı doğrultusunda Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın heyeti, Türkiye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Serdar Demirel ile görüşmelerde bulunacak” ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre taraflar, Bayraktar TİHA’ları alanında işbirliğini geliştirme, Aselsan şirketinin ürettiği telsiz iletişim cihazlarının tedariki ile ilgili konuları, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Birleşik Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte United Efforts (Birleşik Çabalar) 2020 komuta-kurmay tatbikatına katılma ve Türk yapımı haberleşme cihazlarının genel testlerini yapma imkanlarını ele almayı planlıyor.

Ukraynalı heyet ayrıca TİHA’ların kullanımı ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmak üzere TSK Kara Kuvvetleri Kara Havacılık Komutanlığı Uçuş Planlama ve Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret edecek.