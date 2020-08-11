DSÖ artan vaka sayılarına rağmen salgını yenme konusunda umutlu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), giderek artan vaka sayıları ve can kaybına rağmen koronavirüs salgınını yenme konusunda umut olduğunda ısrar etti.

DSÖ, dünya çapında en az 20 milyon kişiye bulaşan ve 730 binden fazla kişinin yaşamını yitirmesine neden olan salgına karşı harekete geçmek için hiçbir zaman geç olmadığını belirtti.

Salgını yenme konusunda hâlâ umut olduğuna dikkat çeken DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Tüm bu istatistiklerin arkasında büyük bir acı ve ıstırap var. Kaybedilen her can önemli. Çoğunuzun kederli olduğunu ve bunun dünya için zor bir an olduğunu biliyorum. Ancak açık olmak istiyorum: Umut var ve salgını tersine çevirmek için asla geç değil” dedi.

Yeni Zelanda ve Ruanda gibi salgını kontrol altına alan, yeni yerel vakalara da hızlı bir şekilde müdahale eden ülkeleri örnek veren Ghebreyesus, “Mesajım oldukça açık: Virüsü zapt etmek, zapt etmek, zapt etmek. Virüsü etkin bir şekilde zapt edebilirsek, güvenli bir şekilde toplumları açabiliriz” ifadelerini kullandı.

Pek çok ülkenin normalleşme adımlarını atmasının ardından temmuz ayında dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısında rekor artışlar kaydedildi.

Dünya genelinde 165 ayrı aşı çalışmasının devam ettiğini belirten DSÖ'ye göre, etkili bir aşının bulunması 'çözümün sadece bir parçası' ve salgının hemen sona ereceği anlamına gelmiyor.