İsrail'den Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşısı hakkında yorum: Ciddi bir ürün olduğuna ikna olursak görüşeceğiz

İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, Rusya'nın geliştirdiği 'Sputnik V' isimli yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin "Ciddi bir ürün olduğuna ikna olursak, Rusya ile müzakerelere başlayacağız" yorumunda bulundu.

İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, Rusya tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Times of Israel'de yer alan habere göre halihazırda Rusya'yla aşı geliştirilmesi konusunda görüşmelerde bulunduklarını kaydeden Edelstein, "Ciddi bir ürün olduğuna ikna olursak, müzakerelere girmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

İsrail'in daha önce aşı geliştirebilecekleri umuduyla iki şirketle anlaşma imzaladığını hatırlatan bakan, "Haberleri yakından takip ediyor, hangi ülkede ne olursa olsun kontrol ediyoruz" dedi.

"Aşı yarın gelmeyecek" diye kaydeden Edelstein, "Henüz gerekli tüm adımları geçmiş ve gerekli onayı almış bir aşı yok" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamıştı. Rusya böylece, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Rusya Sağlık Bakanlığı'nın basın dairesinden yapılan açıklamada da Gamaley Enstitüsü tarafından geliştirilen aşının iki aşamalı uygulamasının 2 yıla kadar bağışıklık sağladığı bilgisi paylaşılmıştı.