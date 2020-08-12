DSÖ’den Rus aşısı ile ilgili değerlendirme: Kovid-19’a karşı güvenli ve etkili her çözüm küresel nimet olacak

Rusya’nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısını değerlendiren Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19’a karşı aşı geliştirmedeki tüm başarıları memnuniyetle karşıladığını, güvenli ve etkili her aşının küresel nimet olacağını belirtti.

Rusya’nın geliştirdiği ‘Sputnik-V’ adlı yeni tip koronavirüs aşısı ile ilgili Sputnik’e değerlendirmede bulunan DSÖ yetkilileri, örgütün Kovid-19’a karşı aşı geliştirmedeki tüm başarıları memnuniyetle karşıladığını, güvenli ve etkili her aşının küresel nimet olacağını ifade etti.

Açıklamada, “DSÖ, Kovid-19 aşısının 11 Ağustos'ta duyurulduğu üzere Rusya Federasyonu'nun devlet ilaç sicilinde kayıtlı olduğu konusunda bilgilendirildi. DSÖ, Kovid-19’a karşı aşı geliştirmedeki tüm başarıları memnuniyetle karşılıyor. Dünya çapında DSÖ, Ocak 2020'den beri bilimsel araştırma ve geliştirme alanındaki çabaları yönlendirme ve hızlandırma sürecine katılıyor” denildi.

DSÖ, “Pandemiye karşı güvenli ve etkili her aşı küresel nimet olacak ve DSÖ, bu türdeki tüm aşılara hızlı, adil ve eşit erişim çağrısında bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamıştı. Rusya böylece koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Rusya Sağlık Bakanlığı'nın basın dairesinden yapılan açıklamada, Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen ‘Sputnik-V’ aşının iki aşamalı uygulamasının iki yıla kadar bağışıklık sağladığı bilgisi paylaşılmıştı.