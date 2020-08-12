Esad’dan Belarus'taki seçimlerin galibi Lukaşenko’ya kutlama

Belarus resmi haber ajansı Belta’nın aktardığına göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’yu geçen pazar yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde kazandığı zafer dolayısıyla kutladı.

Esad, “Devlet başkanlığı seçimlerinde kazandığınız zafer dolayısıyla sizlere en içten tebriklerimi iletmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Ülkeyi yönetme, dost olarak gördüğümüz halkınızın yararına ilerleme ve refahı teşvik etme konusunda başarılarınızın devamını dilerim” dedi.

Esad, “Zafer ve yeni başkanlık dönemi için yeniden seçilmiş olmanız, hükümetlerimize her alanda işbirliğimizi güçlendirmek, iki dost ülke ve halkın çıkarları doğrultusunda ilişkilerimizi yeni bir düzeye çıkarmak için yeni fırsatlar sunuyor” ifadelerini kullandı.

Belarus’ta geçen pazar günü yapılan devlet başkanı seçimlerinde, Merkezi Seçim Komisyonu’nun verilerine göre mevcut Devlet Başkanı Lukaşenko, oyların yüzde 80.8’ini alarak birinci oldu. Lukaşenko’nun rakiplerinden muhalif Svetlana Tihanovskaya ise yüzde 10.09 ile ikinci sırada yer aldı.