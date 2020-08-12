'Sputnik V' aşısıyla ilgili internet sitesine ilk 24 saat içinde 188 ülkeden ilgi

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RTIF) tarafından yapılan açıklamada, 'www.sputnikvaccine.com' sitesine yapılan başvurular arasında, ortak üretim ve aşı dağılımı konusunda ortaklık tekliflerinin yanı sıra, aşı testlerinde gönüllü olma tekliflerinin de yer aldığı ifade edildi.

Sitede, Rusya'da geliştirilen ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili çeşitli bilgiler yer alıyor.

Brezilya'nın Parana eyaletiyle Sputnik V anlaşması

RTIF ve Brezilya’nın Parana eyaleti arasında, dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı 'Sputnik V'in üretimi ve dağıtımıyla ilgili anlaşma imzalandığı bildirildi.

İmza törenine RTIF Genel Direktörü Kirill Dmitriyev ve Parana Valisi Carlos Massa Ratinho Junior katıldı.

RTIF'den yapılan açıklamada, imzalanan stratejik anlaşma kapsamında, Parana eyaletindeki ilaç firmalarıyla birlikte 'Sputnik V' aşısının üretimi ve Güney Amerika ülkelerinde dağıtımının organize edileceği ifade edildi.

Aşıyı geliştiren Gamaley Enstitüsü'nün Parana Teknoloji Üniversitesi’ne (Tecpar) klinik deneme sonuçlarını ve teknik protokolleri teslim etmeye hazır olduğu kaydedildi.

RTIF Genel Direktörü Dmitriyev, "Halihazırda Güney Amerika ülkeleri koronavirüsle ilgili çok zor durum yaşanıyor. Brezilyalı partnerlerden, dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı dahil Rusya’nın koronavirüsle mücadele deneyimine büyük ilgi görüyoruz. Brezilya, Rus ‘Sputnik V’ aşısının üretimini sağlamaya hazır 5 kilit ülkeden biri. Sputnik V aşısının üstün güvenliği ve etkinliğinden eminiz ve en kısa zamanda Brezilyalı düzenleyici tarafından onaylanmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.