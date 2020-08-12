BM Genel Sekreteri Guterres’ten Türkiye ve Irak’a ‘maksimum itidal’ çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Türkiye’nin Irak’ın kuzeyindeki Sidekan bölgesinde düzenlediği İHA saldırısının ardından Bağdat ve Ankara arasında yaşanan gerilime ilişkin her iki tarafa maksimum itidal sergilemeleri çağrısında bulunduğu belirtildi.