Trump'a göre Hong Kong, Çin yönetimi altında 'cehennemin dibini boylayacak'

Donald Trump, dünyanın en önemli finans merkezlerinden biri olarak kabul edilen Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin ‘Çin’in baskıcı yönetimi nedeniyle cehennemlik olacağını’ söyledi.

Fox Business kanalına konuşan Trump, “Onu yöneten binlerce dahinin sandığının aksine Hong Kong, Çin varken asla başarılı olamaz. Hong Kong piyasaları cehenneme gidecek. Kimse iş yapmayacak” dedi.

Çin’in Hong Kong’da Ulusal Güvenlik Yasası’nı hayata geçirmesinin ardından serbest piyasa rekabetinin sekteye uğrayacağını savunan Donald Trump, geçen ay misilleme olarak Hong Kong’a yönelik imtiyazları kaldıran bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı.

Trump, “Hong Kong şimdi Çin ile aynı muameleyi görecek. Hiçbir ayrıcalığı ve özel ekonomik muamelesi olmayacak” demişti.

‘Çin saldırganlaşıp onu devraldığında her şeyi geri aldım’

Donald Trump, Fox’a yaptığı açıklamada bu özel statünün kaldırılmasının Hong Kong’un iş çekme cazibesini kaybetmesi anlamına geleceğini savundu.

Hong Kong’u özgür kılmak için muazzam tutarlarda teşvik sunduğunu belirten Trump, “Çin saldırganlaşıp onu devraldığında her şeyi geri aldım. Şimdi her şey geri alındı ve o (Hong Kong) başarısız olacak” ifadelerini kullandı.

‘Seçilirsem doları daha da güçlendireceğim’

Öte yandan Donald Trump, yaklaşan başkanlık seçimlerine işaret ederek seçilmesi halinde daha güçlü bir dolar sözü verdi.

Başkanlığı döneminde doları güçlendirdiğini belirten Trump, ikinci döneminde doları daha da güçlendireceğini açıkladı.

Trump ayrıca sermaye kazanç vergisini yüzde 15'e indirmek istediğini söyledi. Trump’ın açıklamaları sonrası piyasalarda herhangi bir kaydadeğer reaksiyon görülmedi.