Azerbaycan'ın Belgad Büyükelçisi Hasanov yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı

Azerbaycan’ın Sırbistan, Karadağ ve Bosna-Hersek Büyükelçisi Eldar Hasanov’un, zimmetine bütçe fonundan yüklü miktarda para geçirme suçlamasıyla Bakü’de gözaltına alındığı bildirildi.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Azerbaycan’ın Sırbistan, Karadağ ve Bosna-Hersek Büyükelçisi Eldar Hasanov’un gözaltına alındığını bildirerek, “Hasanov, bütçe fonundan yüklü miktarda parayı kötüye kullanma, yüklü miktarda parayı zimmetine geçirme ve diğer ihlallerle suçlanıyor” açıklamasında bulundu.

Eldar Hasanov’un soruşturma sırasında şüpheli olarak gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, davanın soruşturma aşamasında olduğu ifade edilerek, “Soruşturmayla ilgili ek bilgiler kamuoyuyla paylaşılacak” denildi.