Trump ile Macron Doğu Akdeniz'deki gerginliği görüştü

ABD Başkanı Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron telefonda Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliği görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği, görüşmede Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimin ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Trump ve Macron, Yunanistan ve Türkiye'nin aralarındaki farklılıkları çözmenin tek yolu olarak diyaloğa bağlı kalmaları gerektiği konusunda anlaştı" ifadeleri yer aldı.

Macron'un Trump'ı İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki anlaşmadan dolayı kutladığı belirtilen açıklamada Trump'ın ayrıca Lübnan'da 'reform, şeffaflık ve hesap verilebilirlik' ihtiyacı olduğunu vurguladığı bildirildi.

President Trump and President Macron agreed that Greece and Turkey must commit to dialogue, which is the only path to resolving their differences. — Judd Deere (@JuddPDeere45) August 14, 2020

Öte yandan Macron, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "ABD Başkanı Donald Trump ile Doğu Akdeniz, Libya ve Lübnan'daki durum hakkında konuştum. Aynı görüşleri paylaşıyoruz. Bölgede barış ve güvenlik ortak menfaatimizdir, bunu sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

I have spoken to US President Donald Trump about the situation in the Eastern Mediterranean, Libya and Lebanon. We share the same views. Peace and security in the region is in our common interest, which we will uphold. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 14, 2020

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