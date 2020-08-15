Rusya ve Çin, İran'a silah ambargosunun uzatılmasını öngören ABD tasarısını veto etti

Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği, BMGK'nın ABD'nin İran'a ekim ayında sona erecek olan silah ambargosunu uzatma kararını reddettiğini açıkladı. Daimi Temsilcilik, ABD'nin sunduğu tasarının, 2231 sayılı BMGK kararının çiğnenmesi anlamına geldiğini vurguladı.

Veto kararıyla ilgili bir açıklama da Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya'dan geldi.

'Tahran'a kısıtlama getirme girişimlerine tutarlı bir şekilde karşıyız'

Nebenzya, Tahran'a bu tür kısıtlamalar getirme girişimlerine tutarlı bir şekilde karşı oldukları için tasarıyı kabul etmediklerini belirtti.

Nebenzya, "2015 yılında kabul edilen 2231 sayılı BMGK kararındaki İran'a ve İran'dan her silah sevkiyatını onaylama prosedürü, İran'ın kendi barışçıl nükleer programını geliştirme hakkıyla ilişkili değil ve başka herhangi bir koşulun parçasını oluşturmuyor. Bu karar, en başından beri geçici nitelikteydi, beş yıl için yürürlüğe koyuldu ve uzatılması hiçbir zaman öngörülmedi" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in BMGK daimi üyelerinin liderlerine yaptığı '7'li zirve' çağrısını da anımsatan Nebenzya, "Partnerlerimizi bu teklifi dikkatlice incelemeye davet ediyoruz. Aksi halde gelirim tırmanmaya devam edecek ve çatışma riski artacak. Bundan kaçınmalıyız" diye konuştu.

Putin ne demişti?

BMGK daimi üyelerine yönelik bir açıklama yapan Putin, İran nükleer sorununu Rusya, Çin, ABD, İngiltere ve Fransa'nın yanı sıra Almanya ve İran liderlerinin de katılacağı video konferans zirvesinde ele alma çağrısı yapmıştı.

Rus lider, "En kısa sürede video konferans yöntemiyle Almanya ve İran liderlerinin de katılacağı BMGK daimi üyeleri liderleri zirvesi düzenlemeyi öneriyoruz. Zirvenin amacı, BMGK'daki cepheleşmenin önlenmesi için atılacak adımların belirlenmesidir. Ayrıca Basra Körfezi'nde güvenliğin sağlanmasına ve güvenin pekişmesine yönelik güvenilir mekanizmalar kurulmasına katkı sunmak amacıyla yürütülecek ortak çalışmanın parametrelerini belirlemeyi öneriyoruz. Ülkelerimizin ve bölge ülkelerinin siyasi iradesini ve yaratıcı enerjisini birleştirebilirsek bunu başarırız" ifadelerini kullanmıştı.