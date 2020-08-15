Ermenistan: Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki eylemleri yasadışı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki eylemlerinin 'yasadışı' ve 'kışkırtıcı' olduğunu bildirdi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yayınlanan açıklamada, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki eylemleri 'yasadışı' ve 'kışkırtıcı' olarak tanımlandı.

Açıklamada, “Türkiye'nin yasadışı ve kışkırtıcı eylemleri sonucu Ege Denizi ve Doğu Akdeniz bölgesindeki son gelişmeleri ve askeri deniz seferberliğini dikkatle izliyoruz. Doğu Akdeniz’deki bu istikrarsızlaştırıcı tutum, Türkiye'nin komşu bölgelerde tutarlı bir şekilde sürdürdüğü saldırgan ve yayılmacı politikalarını gösteriyor” ifadelerine yer verildi.

Erivan’ın ‘Ermenistan'ın Yunanistan ve Kıbrıs’a koşulsuz desteğini ve dayanışmasını’ yinelediği belirtilen açıklamada, “Türkiye'yi gerginliği azaltmaya, uluslararası hukuka saygı göstermeye ve Yunanistan ile Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgelerindeki tüm faaliyetlerini askıya almaya yönelik adımlar atmaya çağırıyoruz” denildi.