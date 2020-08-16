Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın keşif amacıyla gönderdiği bir İHA daha düşürdü

Azerbaycan hava savunma kuvvetlerinin keşif faaliyetlerinde bulunan Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) daha düşürdüğü, aracın sınırdaki gerginliğin başladığı temmuz başlarından bu yana düşürülen sekizinci İHA olduğu bildirildi.