Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın keşif amacıyla gönderdiği bir İHA daha düşürdü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordu birliklerinin bugün saat 16.20’de (TSİ 15.20) taktik insansız hava aracı (İHA) kullanarak Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Tovuz bölgesi yönünde Azerbaycan ordu birliklerinin bulunduğu mevzilerin üzerinde keşif uçuşu yapma girişiminde bulunduğu bildirildi.
Düşman kuvvetlerin gönderdiği sıradaki İHA Azerbaycan hava savunma kuvvetleri tarafından derhal tespit edilerek imha edildi. Bu İHA’nın Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginliğin meydana geldiği 12 Temmuz’dan bu yana düşürülen sekizinci İHA olduğu belirtildi.
Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginliğin meydana geldiği 12 Temmuz’dan bu yana Azerbaycan hava savunma birlikleri, belirli aralıklarla karşı tarafın yolladığı İHA’ları saptayıp imha ediyor.
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