Semerkant'ta Türk Başkonsolosluğu açılıyor

Semerkant’a Türkiye Başkonsolosluğu’nun 2020 yılının sonuna kadar açılacağı bildirildi. Bu, Özbekistan'ın başkenti dışına açılacak ilk diplomatik temsilcilik olacak.

Özbekistan Ulusal Yasama Bilgileri internet sitesinde yayınlanan ilgili belge metninde, "Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına, Semerkant bölgesi hakimiyeti (idaresi) ile birlikte 2020 yılı sonuna kadar Semerkant şehrinde Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu’nun açılışında pratik yardım sağlama talimatının verilmesi" ifadeleri yer aldı.

Özbekistan'da akredite olmuş tüm yabancı diplomatik misyonlar sadece ülkenin başkenti Taşkent'te bulunuyor. Türkiye Büyükelçiliği 1992 yılında açılmıştı.

Kararnameye göre, Özbek tarafı da Antalya, Adana ve Bursa olmak üzere üç Türk şehrine Özbekistan fahri konsoloslarının atanması konusunu değerlendirecek. Ankara'da Özbekistan Büyükelçiliği ve İstanbul'da başkonsolosluğu bulunuyor.

Belgede ayrıca, Özbekistan'da sağlık, altyapı ve ‘e-devlet’ gelişiminde önde gelen Türk uzmanlarının katılımıyla Türkiye'nin teknik yardımının genişletilmesi de öngörülüyor.