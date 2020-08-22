Lukaşenko: NATO askerleri Belarus sınırlarına yığınak yaptı

Belarus’un Hrodna bölgesi milletvekilleriyle görüşen Lukaşenko, muhalefetin ülkeyi içten yıkmaya ve yıldırmaya çalıştığını belirterek, “Batı politikacıların ağzından çıkan tehditleri çok iyi duyuyorsunuz. Eğer hepsi birden aynı düdüğü çalmaya ve finansman ayırdıklarını açıklamaya başladıysa bu yok yere değil, diplomaside yok yere bir şey olmuyor” ifadesini kullandı.

NATO’ya ait F-16’ların ülkeye 15-20 dakika uçuş mesafesinde üslendiğine dikkat çeken Lukaşenko, “Bunu geçen yıl tatbikat ilan ettiklerinde de anladık, ama koronavirüs onları biraz da olsun frenledi. Şimdi, onların görüşüne göre bizde huzursuzluk çıkınca aktif eylemlere geçtiler. Tüm ordu birlikleri hareket geçirildi, biz bunu görüyor ve anlıyoruz. Bu yüzden ordunun savaşa tam hazır duruma getirilmesi emrini verdim” dedi.

Lukaşenko, Hrodna bölgesine hava indirme birliklerinin gönderildiğini, ayrıca Toçka-U taktik füzeleri, Polonez çok namlılı roketatarlar ve S-300 hava savunma sistemlerinin göreve başladığını hatırlattı.