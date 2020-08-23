Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermeni komutan esir alındı ​​

Azerbaycan Savunma Bakanlığı basın servisinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“23 Ağustos Pazar günü saat 05.45 sularında, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bir sabotaj ve keşif timi Goranboy bölgesi cephesi yönünde provokasyon girişiminde bulundu. Bölgede konuşlu bulunan Azerbaycan ordusu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda kayıplara uğrayan düşman geri çekilmek zorunda kaldı.”

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin sabotaj ve keşif timi komutanı Kıdemli Teğmen Gurgin Alberyan’ın esir alındığı belirtilen açıklamanın devamında, “Cephedeki durumun şiddetlenmesinden Ermenistan'ın askeri-siyasi liderliğinin sorumlu olduğunu bir kez daha vurguluyoruz” denildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin bir mensubunun 22 Ağustos’ta kötü hava koşulları nedeniyle kaybolduğunu belirtti.

Stepanyan, “22 Ağustos günü saat 19:30'da, muharebe mevkilerinin kontrolü sırasında, subay Gurgen Alavardyan kötü hava koşulları nedeniyle kayboldu. Arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor” ifadelerini kullandı.