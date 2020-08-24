Moskova'dan Viyana'ya yanıt: Bir Avusturyalı diplomat 'istenmeyen kişi' ilan edildi

Avusturya'nın bugün bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almasının ardından Rusya, Avusturyalı bir diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan ederek Viyana'ya çok hızlı bir şekilde karşılık verdi.

Avusturya'nın bir Rus diplomata ülkeyi terk etmek için 1 Eylül'e kadar süre tanıması sonrası Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'nın Moskova Büyükelçisi Johannes Aigner'i çağırdı.

Viyana'nın dayanaksız kararı nedeniyle Aigner'e protesto veren Rus Dışişleri, bir Avusturyalı diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini belirtti.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, bir Rus diplomatın tutumlarının Viyana Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu öne sürerek diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini duyurmuştu.

Gazetecilerin Avusturya hükümetinin kararıyla ilgili soruları karşısında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın buna simetrik yanıt vereceğini vurgulamıştı.