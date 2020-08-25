Meksika, 'kartel şüphelisinin ordu tarafından öldürüldüğünü' gösteren videoyu araştırıyor

Meksika’da bir askerin, çatışmadan sağ kurtulan bir kartel üyesinin öldürülmesi için talimat verdiğini gösteren videonun yayımlanmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ordunun, kartel üyesi olduğundan şüphelenilen bir kişiyi yargısız infaz ettiğini öne süren videonun ardından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

El Universal gazetesi tarafından yayımlanan ve geçen ay Nuevo Laredo kentinde kaydedildiği belirtilen video, yetkililerin uyuşturucu karteline mensup 12 kişinin öldürüldüğünü açıkladığı bir çatışmaya ait.

Başlık kamerasından çekildiği anlaşılan görüntülerde, otoyol boyunca ilerleyen askeri araçta bulunan bir askerin ateş açtığı görülüyor. Daha sonra araç bir kamyonetin yanında duruyor, burada önce daha fazla silah ateşleniyor daha sonra ateşi kesme çağrısı yapıldığı duyuluyor.

Ordu farklı bir açıklama yapmıştı

Bu esnada, kartel üyeleri tarafından kullanıldığı iddia edilen kamyonetin kasasını işaret eden bir asker, “O yaşıyor” diye bağırıyor. Bunun üzerine birinin “Öldür onu” diye bağırdığı ve ardından İspanyolca devam ettiği duyuluyor.

Söz konusu olay yaşandığında ordu, tıbbi yardım gereken bir yaralı bulunmadığını, kimsenin sağ kurtulmadığını açıklamıştı. El Universal de daha önce, kaçırılan ve elleriyle ayakları bağlanan üç sivilin de yaşamını yitirenler arasında bulunduğu haberini yapmıştı.

Videonun içeriği henüz doğrulanmasa da kamuoyunda tepki çekmesi üzerine Andres Manuel Lopez Obrador bir açıklama yaptı ve olayı soruşturacaklarını belirtti.

Obrador, hükümetin bu tarz bir eyleme izin vermeyeceğini de vurguladı.

Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili de Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada soruşturmayı desteklediklerini söyledi.

Eski Devlet Başkanı Felipe Calderon’un ‘kartellerin işini bitirme’ talimatını verdiği 2006 yılından sonra ordu çok sayıda yargısız infaz iddiasıyla gündeme geldi. Ancak halefi Obrador, kartelle mücadele konusunda daha yumuşak bir tutum sergiliyor.