İstanbul-İngiltere seferini yapan yolcu uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı

İstanbul'dan İngiltere’nin Manchester kentine sefer yapan uçak, Türk yolcunun panik olması ve pilot kabinine giderek kapıya vurması nedeniyle Yunanistan’ın Korfu Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Yunan ERT televizyonunun aktardığına göre, İstanbul-Manchester seferi yapan Jet2holidays havayollarına ait yolcu uçağında, sarhoş olduğu ifade edilen bir yolcunun öfkelenerek pilot kabininin kapısını vurmaya başladı. Bu olay üzerine mürettebat, Korfu Adası’nın Yannis Kapodistrias Havalimanı’na acil iniş yapma kararı aldı.

220 yolcunun bulunduğu uçağın, yerel saatle 21.00 sularında iniş yaptı.

Olay çıkaran yolcu gözaltına alındı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ve Yunanistan arasında uçuşlar askıya alınmıştı. Ama durumun aciliyeti nedeniyle Yunan makamlar uçağın inişine izin verdi. Haberde, sarhoş yolcu indirildikten sonra uçağın yoluna devam ettiği kaydedildi.