Ermenistan: Mnatsakanyan ve Lavrov, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerilimin ardından bölgedeki durumu görüştü

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Mnatsakanyan ve Lavrov, temmuz çatışmalarının ardından bölgedeki olayları ve bu bağlamda, Yukarı Karabağ barış süreciyle ilgili oluşan durumu görüştü" ifadelerine yer verildi.

Mnatsakanyan’ın, 'bölgede barış, istikrar ve güvenliği sağlamaya yönelik Ermenistan-Rusya işbirliğinin önemini' kaydettiği aktarıldığı açıklamada, bakanların ayrıca iki ülke arasındaki müttefik ilişkilerinin gündemindeki sorunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Lavrov bugün Moskova’da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşmüştü.