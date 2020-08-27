Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: Bakü, Karabağ sorununun çözümünde Moskova'nın rolüne büyük umut bağlıyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Moskova'da yaptığı görüşme sonrasında düzenlediği basın toplantısında, Karabağ sorununun çözümünde ilerleme kaydedilmemesinden üzüntü duyduğunu belirterek, Azerbaycan'ın bu sorununun çözümünde Rusya'nın aktif rolüne büyük umutlar bağladığını söyledi.

Bayramov, Rusya'nın AGİT Minsk Grubu'nun eş başkanı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi ve Güney Kafkasya bölgesiyle uzun süredir yakın ilişkileri olan büyük bir bölgesel güç olduğunu ifade etti.

Karabağ sorununun çözümünde ilerleme kaydedilmemesinden üzüntü duyduğunu belirten Bayramov, "Bu bağlamda, Karabağ sorununun çözümünde Rusya'nın aktif rolüne büyük umut bağlıyoruz" dedi.

Bayramov, Ermenistan'ın AGİT himayesindeki barış sürecini baltalamaya devam ettiğine ve Erivan’ın yıkıcı tutumunun bu yılın temmuz ayında bölgedeki gerilimin tırmanmasına yol açtığını belirterek, "Azerbaycan'ın ihtilafın çözümüne yönelik tutumu, uluslararası hukukun norm ve ilkelerinin yanı sıra, uluslararası kuruluşlar tarafından kabul edilen belgelere, özellikle de BM Güvenlik Konseyi kararlarına dayanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Lavrov ise, Karabağ sorununun çözümüne yönelik sürdürülebilir müzakere süreci için gerekli ortamın sağlanmasının önemine vurgu yaparak, "Kendi adımıza, hem ulusal nitelikte hem de AGİT Minsk Grubu'nun üç eşbaşkanından biri olarak, bu koşulların yaratılmasına mümkün olan her şekilde katkıda bulunacağız" dedi.