Fransa'dan Lübnan'a uyarı: Reformlar yapılmazsa ülke yok olabilir

Patlamayla sarsılan Lübnan için reform çağrısını yineleyen Fransa Dışişleri Bakanı, aksi takdirde ülkenin ‘yok olma riskiyle karşı karşıya bulunduğunu’ söyledi. Cumhurbaşkanı Macron’un da reform gündemiyle Lübnan’a bir resmi ziyarette daha bulunacağı açıklandı.

Fransa, Beyrut Limanı’ndaki patlamayla siyasi açıdan da bir hayli sarsılan Lübnan yönetimi için reform çağrısını yeniledi.

Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, siyasi elitlerin, Lübnan için kritik önemdeki reformları hayata geçirecek yeni bir hükümeti hızlıca kurma konusunda eylemsiz davranmasının, ülkeyi yok oluşa sürükleyeceğine dair uyardı.

RTL Radyo’ya konuşan Le Drian, “Eğer onlar (Lübnanlı yetkililer) reformları hayat geçirmezse, uluslar arası toplum açık bir çeke imza atmayacaktır. Bunu hızlıca yapmalılar çünkü bugünkü risk Lübnan’ın ortadan kaybolmasıdır” dedi.

Öte yandan patlamanın ardından Lübnan’a giden ilk dünya lideri olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, reform ve yeniden yapılanma konusundaki baskıyı sürdürmek adına gelecek hafta bir ülkeye ziyarette daha bulunacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Macron’un pazartesi Fransa’dan ayrılacağı, salı günü tüm gün Lübnanlı yetkililerle görüşmeler gerçekleştireceği duyuruldu. Açıklamaya göre Macron’un gündeminde, ‘Lübnan yeni bir hükümet arayışındayken, yeniden yapılanma çabalarını hızlandırmak ve aynı zamanda siyasi meseleleri istişare etmek’ olacak.

‘Lübnan’ın Hiroşiması’ olarak anılan ve 181 kişinin ölümüne, binlerce kişinin yaralanmasına neden olan patlamanın ardından yolsuzluk ve ihmalkârlıkla eleştirilen hükümet istifa etmişti.

Lübnan, 1943'te Fransa'nın manda yönetiminden kurtularak bağımsızlığına kavuştu ancak iki ülke arasındaki yakın ekonomik ve siyasi ilişkiler bulunuyor.