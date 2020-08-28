Lukaşenko’dan Polonya ve Litvanya’ya misilleme yaptırım tehdidi: 'Onlara göstereceğiz'

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Polonya ve Litvanya’ya yaptırımlar konusunda misilleme yapma hazırlığında olduklarını söyledi. Lukaşenko, “Onlara yaptırım neymiş göstereceğiz” dedi.

Orşa kentinde bir fabrikanın işçileriyle bir araya gelen Lukaşenko, “Belarus’un kim olduğunu unuttular. Bize diz çöktürebileceklerini, tanklarla, füzelerle bizi korkutabileceklerini sandılar. Bakalım kim kimi korkutacak. Onlara yaptırım neymiş göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Hükümete Litvanya’daki limanlardaki tüm ticari akışın başka limanlara yönlendirilmesi için teklif hazırlama talimatında bulunduğunu kaydeden Lukaşenko, Litvanya’nın bütçesinin yüzde 30’un Belarus’un buradaki mal akışından sağlandığını ifade etti.

Ülkesinin daha önce yaptırım dönemini atlattığını kaydeden Lukaşenko, “Yaptırımların üstesinden daha önce geldik, şimdi de geliriz. Bizi korkutamazlar” dedi.

Litvanya, Lukaşenko dahil 118 Belaruslu yetkiliye yaptırım getirme konusunu görüşüyor.