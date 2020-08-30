Kırım Parlamentosu Başkanı Konstantinov: Yarımadanın statüsü tartışma konusu olamaz

Ukrayna lideri Zelenskiy, 2014'ten beri Kırım'ın Ukrayna'ya dönmesi konusunun istişare edilmesi için bir platform oluşturulmadığını, Normandiya formatı kapsamında da başta Rusya olmak üzere kimsenin Kırım'ı konuşmak istemediğini söyleyerek bu konunun görüşüleceği bir platform kurma çağrısı yapmıştı.

Konstantinov, Sputnik'e verdiği demeçte Zelenskiy'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Konstantinov, "Hiçbir platforma gerek yok. Kırım meselesi kapanmıştır. Tüm küresel siyasi tartışma düzlemlerine baktığımızda, hiçbir yerde hiç kimsenin Kırım konusunu ciddi şekilde tartışmadığını görürsünüz, zira herkes her şeyi anlamış durumda. Bu mesele, artık bir tartışma konusu değil, Zelenskiy'le de tartışılmayacağı kesin" ifadelerini kullandı.

Konstantinov, Ukrayna yönetiminin dikkatleri ülkedeki sorunlardan başka yönlere çekmek için Kırım meselesini periyodik olarak gündeme getirdiğini belirtti.