Facebook ve Twitter, 'Rusya'yla bağlantılı' hesapları kapattı

Facebook ve Twitter, Rus kurum ve kuruluşlarıyla bağlantılı olduğunu iddia ettiği hesapların engellendiğini duyurdu.

Facebook’tan yapılan açıklamada, dış müdahalenin önlenmesine ilişkin hizmet kurallarının ihlalinden dolayı 13 hesap ve 2 sayfanın kapatıldığını ifade edildi.

Bu hesapların, Rus 'İnternet Araştırmaları Ajansı' ile bağlantılı olduğu ve faaliyetlerinin 'ağırlıklı olarak ABD, İngiltere, Cezayir, Mısır ve diğer İngilizce konuşan ülkeler ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine odaklı' olduğu ileri sürüldü.

Facebook'un, FBI'nin sunduğu veriler temelinde bu hesaplara yönelik soruşturma başlattığı belirtildi.

Twitter da 5 hesabın engellendiğini bildirdi. Twitter’den yapılan açıklamada, "Yüksek derecede doğrulukla Rus devlet kurumlarına mal edebileceğimiz platformdaki manipülasyonlardan dolayı 5 Twitter hesabını engelledik" ifadesine yer verildi.

We suspended five Twitter accounts for platform manipulation that we can reliably attribute to Russian state actors. As standard, they will be included in updates to our database of information operations in the coming weeks to empower academic research. https://t.co/9RqOiDNB7d — Twitter Safety (@TwitterSafety) September 1, 2020

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