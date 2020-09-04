OPCW: Navalnıy’ın Noviçok ile zehirlendiği iddiaları endişe verici

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Başkanı Fernando Arias, Rus muhalif Aleksey Navalnıy’in sinirleri paralize edici maddeyle zehirlendiği iddialarıyla ciddi ilgilendiklerini ve bu konuda her bir üye ülkeyle işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

OPCW Başkanı Fernando Arias’ın yazılı açıklamasında, “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’ne göre, bir kişinin sinirleri paralize edici maddeyle herhangi bir şekilde zehirlenmesi kimyasal silah kullanımı olarak kabul edilir. Böyle bir iddia ciddi endişe uyandırıyor” ifadesine yer verildi.

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’ne üye ülkelerin, kimyasal silah kullanımını kınanması gereken ve uluslararası toplum tarafından belirlenen yasal normlara tamamen aykırı bir şey olarak gördüklerini kaydeden Arias, “OPCW, durumu yakından takip etmeye devam ediyor ve yardımını isteyebilecek her bir üye ülkeyle işbirliğine hazır” dedi.