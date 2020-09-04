Der Spiegel: Navalnıy'ın kanında, derisinde ve şişesinde zehirli madde izlerine rastlandı

Der Spiegel gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Navalnıy'ın numunelerini inceleyen Alman uzmanlar, muhalif ismin kanında, derisinde, idrarında ve şişesinde zehirli madde tespit etti.

Navalnıy'ın akrabalarının şişeyi sakladığını ve uzmanlara teslim ettiğini yazan Der Spiegel, Rus muhalifin suyu zehirlendikten sonra içtiğinin düşünüldüğünü yazdı.

Gazete, analizin Münih'teki Almanya Silahlı Kuvvetleri Farmakoloji ve Toksikoloji Enstitüsü'nde yapıldığını ekledi.

Almanya ordusundan uzmanların yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıklayan Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Berlin'deki Charite kliniğinin talebi üzerine Alman ordusuna ait özel bir laboratuvar, Aleksey Navalnıy'dan alınan numuneler üzerinde toksikolojik test yaptı. Noviçok grubu kimyasal, sinirleri paralize edici askeri nitelikli madde olduğu kesin olarak belirlendi" demişti.