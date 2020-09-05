Dünya genelinde 7 binin üzerinde sağlık çalışanı Kovid-19 nedeniyle öldü

Uluslararası Af Örgütü’nün araştırmasına göre, tüm dünyada 7 binin üzerinde sağlık çalışanı Kovid-19’a yakalanarak, hayatını kaybetti. Sadece Meksika’da en az 1.320 sağlık çalışanının öldüğü doğrulandı.

Uluslararası Af Örgütü Ekonomik ve Sosyal Adalet Birimi Direktörü Steve Cockburn konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "7 binin üzerinde kişinin, başkalarının hayatını kurtarmaya çalışırken ölmesi, sarsıcı boyutlarda bir krizdir. Güvenli bir iş ortamında çalışmak her sağlık çalışanının hakkıdır. Bu kadar yüksek sayıda kişinin nihai bedeli ödüyor olması bir skandal."

Today @amnesty again reveals #COVID19’s shocking death toll among health workers – at least 7,000 of whom have lost their lives around the world. It’s a staggering number of people who have sacrificed their lives to save ours. More details in this thread… pic.twitter.com/7qlk9G3NHJ — Steve Cockburn (@stevecockburn) September 3, 2020

​Uluslararası Af Örgütü, 13 Temmuz’da yayınladığı raporda, 3 binin üzerinde sağlık çalışanının Kovid-19 nedeniyle öldüğünü tespit etmişti.

Af Örgütü verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının en yüksek sayılara ulaştığı ülkeler şöyle: Meksika 1,320, ABD 1,077, Birleşik Krallık 649, Brezilya 634, Rusya 631, Hindistan 573, Güney Afrika 240, İtalya 188, Peru 183, İran 164 ve Mısır 159.

We found that in countries such as Mexico (1,320 deaths), USA (1,077) and Brazil (634) health workers continue to lose their lives at horrific rates, as they have throughout the pandemic. High numbers have also died in the UK (649) and Russia (631) but slowed in recent months. pic.twitter.com/5xzNSxPRiS — Steve Cockburn (@stevecockburn) September 3, 2020

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