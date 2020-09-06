Vucic'in yüz ifadesi sosyal medyanın gündeminde: 'Kudüs maddesini fark etmemiş'

Sırbistan ve Kosova'nın ekonomik ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını, Sırbistan'ın ise büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyuran ABD Başkanı Donald Trump'ın konuya ilişkin yaptığı açıklama sırasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in tepkisi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Trump'ın Sırbistan-Kosova arasındaki anlaşmaya ilişkin Beyaz Saray'da yaptığı açıklamanın görüntülerinde, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in sergilediği ifadeler odak noktası oldu.

Görüntülerde Trump iki ülke arasındaki anlaşmanın detaylarını anlatırken, Vucic'in önünde duran anlaşma metninin sayfalarını karıştırarak, yan tarafında bulunan kişilere göz ucuyla baktığı görülüyor.

Sosyal medyada görüntüleri paylaşan çok sayıda uzman ve gazeteci, 'Sırbistan'ın, büyükelçiliğini Temmuz ayında Kudüs'e taşıyacağı' yönündeki anlaşma maddesini, Vucic'in daha önce fark etmemiş olduğu değerlendirmesini yaptı.

Footage that certainly makes it appear that Vucic did not realize he had agreed to moving the Serbian embassy to Jerusalem — or at least not by July, Trump states. Comedy of errors. pic.twitter.com/0QlzmYM3GY — Jasmin Mujanović (@JasminMuj) September 5, 2020

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, geçtiğimiz hafta boyunca Beyaz Saray'da devam eden müzakerelerin sonunda, Beyaz Saray'da düzenlenen törende 'ekonomik normalleşme' anlaşmasına imza atmıştı.