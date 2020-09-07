Lavrov: Rus-Türk mutabakatları sayesinde Suriye hükümetinin İdlib'de kontrol ettiği topraklar belirgin biçimde arttı

Suriye'nin başkenti Şam'da Devlet Başkanı Beşar Esad ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim'le yaptığı görüşmelerin ardından mevkidaşıyla kameralar karşısına geçen Sergey Lavrov, İdlib'le ilgili Rus-Türk mutabakatlarının oynadığı role dikkat çekti.

Lavrov, "Suriye hükümetinin, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde kontrol ettiği topraklar, Rus-Türk mutabakatlarının imzalandığı andan itibaren önemli oranda arttı" dedi.

Lavrov, şu anda Rusya ve Türkiye'nin çaba sarf ettiği en önemli alanın İdlib gerilimi azaltma bölgesi olduğunu ve bununla ilgili somut, son derece net mutabakatlar, ayrıca ılımlı muhalifler ile teröristlerin ayrılmasına, M4 karayolunun özgürleştirilmesine, bu karayolu boyunca güvenlik koridoru oluşturulmasına yönelik görev dağılımı bulunduğunu belirtti. Lavrov, "Tüm bunlar yavaşça ancak kararlı bir şekilde yerine getirilecek. Bu çalışmaların sonuna kadar süreceğini beklemek için tüm gerekçeler mevcut" ifadelerini kullandı.

"Suriye'nin egemenliği konusuna gelirsek, Astana formatındaki istisnasız tüm belgelerde, Rus-Türk mutabakatlarında Rusya ve Türkiye'nin Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstereceği ve ayrılıkçı eğilimleri teşvik etmeyeceği yazıyor" diye devam eden Lavrov, tüm çözüm süreci tamamlandığında bu hedefe ulaşılacağının altını çizdi.