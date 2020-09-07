Suudi Arabistan'daki Kaşıkçı davasında 8 kişiye hapis cezası

Suudi Arabistan'da gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili davada 5 kişiye 20'şer yıl, 3 kişiye de 7 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Suudi Arabistan'da mahkeme, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili nihai kararını açıkladı.

Kaşıkçı davasında 8 kişi suçlu bulunurken, 5 kişi 20'şer yıl, 3 kişi ise 7 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Washington Post gazetesi yazarlarından Suudi gazeteci Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Riyad yönetimi, Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında öldürüldüğünü ortaya çıkan ayrıntılar ve siyasi baskılar sonucunda kabul etmiş ve sorumluların cezalandırılacağını açıklamıştı.