BM: Kaşıkçı davası şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda yetersiz kaldı

Bundan iki yıl önce Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınmayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne dair Riyad'da devam eden mahkeme Birleşmiş Milletler'i tatmin etmedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, "Bu dava, adalet sürecinde yeterli şeffaflığın olmadığı bir durumdur, sorumlular yargılanmalı ve suçla orantılı cezalar verilmelidir. Davada şeffaflık ve hesap verebilirlik sorunu var" dedi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Ceza Mahkemesi, dün Kaşıkçı cinayetiyle ilgili davada yargılanan sanıklardan 5'ine 20'şer, birine 10, 2 kişiye de 7'şer yıl hapis cezası vermişti.

Colville, BM'nin idam cezasına karşı olduğunu tekrarlayarak "Yani (Suudi mahkemesinin) dünkü açıklamasına bu yönüyle karşı çıkmayacağız. Bununla beraber bu (cinayet) çok şiddetli ve çok dehşet verici bir suçtu, korkunç bir suçtu" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'daki davanın şeffaflıktan uzak olduğunu, verilen cezaların işlenen suçun büyüklüğüyle orantılı olmadığının altını çizen Colville, yargılanan sanıkların çok daha uzun süreli hapis cezası alması gerektiğini vurguladı.

Evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamamıştı.

Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu bir türlü netlik kazanamadı.

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA), Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı.

BM raporu: Suudi Arabistan sorumlu

OHCHR tarafından açıklanan 101 sayfalık raporda, Suudi Arabistan, Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

Raporda, Muhammed bin Selman'ın da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.